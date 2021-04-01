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Сергей
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Без названия

ищу женщину спонсора

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Свирелкин Леонид
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Железная логика

Сегодня мой парень заявил мне, что если он не любит другую женщину, но оказывается с ней в постели, ...

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FML
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Мамина забота

Сегодня моя мама застала меня и мою девушку, занимающимися сексом. Она вызвала полицию, потому что п...

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FML
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Я — врунья и притвора

Я восстанавливаюсь после аварии. Мой парень захотел секса, но я сказала ему, что не могу, так как у ...

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FML
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Спасибо папе — позаботился

Сегодня мой жених сказал мне, что мой отец извинился перед ним за то, что я не унаследовала размер г...

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FML
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Дети так быстро растут

Сегодня мой 6-летний племянник сказал мне, что уже хочет вырасти, чтобы он мог курить, пить и «траха...

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FML
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Ищу женщину!

Привет. Я из Латвии, но в данный момент живу и работаю в Англии. Люблю путешествовать, и много свобо...

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Имант
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ищу женщину!

Хочу познакомиться с женщиной для приятного общения и встречь  

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Вячеслав
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Без названия

Александр, 22 года. Целеустремлённый, харизматичный, амбициозный, уверенный в себе молодой человек. ...

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Александр Матвеев
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Публикации
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